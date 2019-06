Czy poród musi boleć? Ginekolog wyjaśnia, skąd się bierze ból porodowy i jak go pokonać Termin porodu zbliża się wielkimi krokami, a tobie jedno pytanie spędza sen z powiek: jak boli poród? Zamiast się denerwować, przeczytaj, dlaczego tak naprawdę poród boli i co zrobić, żeby załagodzić ból porodowy. WIĘCEJ Obejrzyj: “Balon i piłka pingpongowa, czyli jak świetnie pokazać, jak wygląda poród dziecka” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.