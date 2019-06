Dalsze rozważania o negocjacjach przy kupowaniu nieruchomośsci Z cyklu: Domowe ciekawostki W ostatnim atykule skończylem opisywać sytuacje agenta wystawiającego dom na sprzedaż i jego możliwych dysput z klientem sprzedającym nieruchomość. Teraz spróbuję nieco uprościć całą procedurę negocjacji sprzedaży. Oczywiste jest, że każdą ofertą należy uważnie przeczytać oraz przestudiować. Rzadko zdarza się, aby nie było żadnych pytań. Często jest jednak tak, że klienci zajmują się sprawami odbiegającymi od meritum sprawy. Czasem też po prostu oczekują rozwiania różnych wątpliwości. Chcą też jakoś bardziej zaistnieć w całym procesie negocjacji. Oczywiście zawsze należy wszystkie wątpliwości rozwiać oraz probować wytłumaczyć całą procedurę sprzedaży, która może wydawać się skomplikowana. Ważne jest jednak, aby klient poczul się komfortowo, zrozumiał wszelkie spekty zawieranej umowy. Pamiętać też trzeba, że przecież nie kupuje się nieuchomości codziennie, a więc niekiedy jest to sytuacja bardzo stresująca, bo dotyczy przyszłych kilku, kilkunastu lat, a może I dłużej. Czasami w trakcie negocjacji oraz omawiania oferty, proponowana jest kawa, herbata, czy inny napój, co może odwlec nieco moment podejmowania ostatecznych decyzji. Oczywiście jest to jakaś forma rozprężenia, która może oczyścić nieco atmosferę I powstale napięcie. Pamiętać też trzeba, że składający ofertę kupujący bardzo często oczekują z utęsknieniem na

decyzję sprzedających. Często jest tak, że zbyt długie oczekiwanie na odpowiedź może zniechęcić kupujących, którzy mogą stracić nieco entuzjazmu do podejmowanej decyzji. Czasem może to również doprowadzić do wycofania się z dalszych negocjacji. Jak wiemy, najlepiej jest prowadzić negocjacje gdy obie strony są nieco podekscytowane. Ponadto zawsze przecież jest podany czas na odpowiedź, przeważnie do końca dnia. Trzeba zawsze założyć, że pierwsza oferta cenowa zostanie odrzucona, dobrze jet też omówić wszystkie inne aspekty oferty, poza ceną, tak aby zawęzić negocjacje do jak najmniejszej liczby poruszanych kwestii. Takie zawężenie oczywiście daje sygnał drugiej stronie, że oferta rozpatrywana jest z należytą

uwagą, oczywiście jeśli powstaną jakieś inne pytania, natychmiast należy je wyjaśnić. Czasem

pozornie zupełnie nieistotne kwestie mogą przysporzyć nieco problemów. Trzeba się z nimi uporać; niektóre będą wymagały więcej czasu na ich rozwiązanie. Oczywiście w większości wypadków sprawa ceny jest najważniejsza oraz często wymaga wielokrotnych odpisów. Warto jest przeprowadzić negocjacje, nawet czasem przy rozbieżnościach cenowych, aby doprowadzić do końcowego efektu. Jak wiemy, nie zawsze się to udaje. Oczywiście po więcej szczegółowych porad proponuję udać się do Waszego agenta. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, prosimy więc u nas sprawdzić jakie oszczędności można uzyskać przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”. Ryszard Sobolewski

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage

