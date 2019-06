Departament sprawiedliwości przekaże Kongresowi materiały ze śledztwa Muellera Departament sprawiedliwości USA zgodził się udostępnić Kongresowi część materiałów ze śledztwa ws. Russiagate, włącznie z tymi, które dotyczą blokowania wymiaru sprawiedliwości przez prezydenta Donalda Trumpa – poinformowała komisja sprawiedliwości Izby Reprezentantów. Szef komisji sprawiedliwości Jerry Nadler powiedział w związku z tym, że na razie nie oskarży prokuratora generalnego i szefa resortu Williama Barra o obrazę Kongresu. Komisja sprawiedliwości, która ma prawo zainicjować procedurę impeachmentu, zabiegała od dłuższego czasu o udostępnienie pełnej wersji raportu ze śledztwa prokuratora specjalnego Roberta Muellera w sprawie Russiagate oraz materiałów dowodowych. A ponieważ ministerstwo nie chciało się zastosować do wniosku komisji, Nadler wystosował w tej sprawie do resortu wezwanie pod rygorem odpowiedzialności karnej (subpoena). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

