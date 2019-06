Dlaczego PiS bagatelizuje groźby Falenty? “Proszę potraktować ten list jako ostatnią szansę na porozumienie się ze mną. Ujawnię zleceniodawców i wszystkie szczegóły” – pisze Marek Falenta we wniosku o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy. Do pisma dotarła “Rzeczpospolita”. Falenta został skazany na 2,5 roku więzienia w aferze podsłuchowej. Politycy PO domagają się na najbliższym posiedzeniu Sejmu informacji o tym, co zrobiły i co zamierzają zrobić organy państwa. – PiS może zginąć od broni, którą sam wojował, bo najwyraźniej wszedł w układ z ludźmi, którzy w sposób nielegalny zaczęli wpływać na polską scenę polityczną – mówił na konferencji prasowej wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. Partia rządząca sprawę bagatelizuje. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

