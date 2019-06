Donald Trump zaczyna walczyć o drugą kadencję Prawie 25 milionów dolarów wpłacili w ciągu doby zwolennicy Donalda Trumpa na jego walkę o reelekcję. Według przywódców Partii Republikańskiej rekordowe wpłaty świadczą o ogromnym entuzjazmie zwolenników obecnego prezydenta USA, który wczoraj oficjalnie rozpoczął kampanię w wyborach 2020 roku. – Miażdżymy konkurencję – komentuje szef kampanii, Brad Parscale. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

