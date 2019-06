Doroczne “Wianki” już w sobotę Tradycyjne “Wianki” odbędą się w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Toronto w sobotę 22 czerwca 2019 r. od godziny 16:30.

W programie znakomici artyści, konkurs z nagrodami na najładniejszy wianek, loteria, a także pyszne kiełbaski i słodkości. A na koniec… wspólne puszczanie wianków na Jeziorze Ontario.

Wystąpią między innymi Artur Wachnik, Maurycy Miguła, Siona Neale-Majewska, Małgorzata, Wiktoria i Artur Lewinowiczowie oraz Halina Bodnar.

Jak co roku, zebrane podczas “Wianków” fundusze zostaną przekazane na pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom w Polsce.

Zaprasza Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo 15. “Wianki” są częścią projektu „Polish Heritage Days” Konsulatu Generalnego RP w Toronto.





https://www.eventbrite.ca/e/wianki-registration-57720053233

Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo bilet, który należy okazać przy wejściu na "Wianki". Bilet można wydrukować lub zachować na urządzeniu mobilnym. Prosimy o bezpłatną rejestrację udziału przez poniższy link:

