Drzewa są bardziej inteligentne, niż nam się wydaje Peter Wohlleben, słynny „zaklinacz drzew", powiedział kiedyś: – Drzewa mogą odczuwać ból i mają emocje, takie jak strach. Lubią stać blisko siebie i się przytulać. Uwielbiają towarzystwo i lubią radzić sobie ze wszystkim powoli. Peter jest niemieckim badaczem, który nie tylko lubi być otoczony drzewami, ale także poświęcił swoje życie na ich poznawanie, dzięki czemu stał się ekspertem w dziedzinie dendrologii (napisał, m.in., „Sekretne życie drzew"). Wraz z Suzanne Simard, ekolożką z University of British Columbia, stworzył też dokument „Inteligentne drzewa".

