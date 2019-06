Dulkiewicz: jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, samorządu w Polsce już nie będzie Aleksandra Dulkiewicz nie przebierała w słowach podczas debaty zorganizowanej z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Prezydentka Gdańska stwierdziła, że wygrana PiS w jesiennych wyborach będzie końcem polskiego samorządu. W Gdańsku trwają obchody z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Nie obyło się bez kontrowersji. Zaproszenia do rozmów przy okrągłym stole nie przyjął premier Mateusz Morawiecki, który w poniedziałek zupełnie zignorował Aleksandrę Dulkiewicz. Prezydentka Gdańska próbowała zaprosić szefa rządu do debaty, ten jednak nawet się nie zatrzymał, tylko w towarzystwie obstawy po prostu poszedł dalej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

