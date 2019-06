Dziecko dwóch lesbijek z prawami obywatela Polski. Przełomowy wyrok WSA Transkrypcja brytyjskiego aktu urodzenia dziecka wychowywanego przez dwie Polki była zgodna z prawem – ocenił wczoraj w Krakowie Wojewódzki Sąd Administracyjny, oddalając skargę prokuratora na czynność kierownika urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa ma charakter precedensowy, ponieważ – według informacji PAP – prokurator jeszcze nie skarżył czynności kierownika USC, który wykonał prawomocne polecenie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wpisał do polskich ksiąg brytyjski akt urodzenia dziecka wychowywanego przez rodziców jednopłciowych. We wtorek WSA uznał, że brak takiej transkrypcji ograniczałby prawa obywatelskie dziecka, które przecież nie decyduje o tym, jakiej płci są jego rodzice. Dzięki transkrypcji brytyjskiego aktu urodzenia pięcioletni dziś chłopiec urodzony w Wielkiej Brytanii, a wychowywany przez dwie Polki (widnieją one w dokumentach jako rodzice dziecka), ma prawa polskiego obywatela. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

