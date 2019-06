Fala komentarzy po spotkaniu Trump-Duda Dzisiaj prezydent Andrzej Duda i prezydent USA Donald Trump podpisali w Waszyngtonie deklarację dotyczącą polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. Spotkanie głów państwa komentowali politycy i dziennikarze. Możemy się różnić, ale tę deklarację przyjmujemy z zadowoleniem – komentował Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem Katarzyny Lubnauer polska polityka bezpieczeństwa nie powinna opierać się tylko na USA. Kolejny tysiąc amerykańskich żołnierzy i elementy infrastruktury, to dobre wiadomości, jednak za dużo w tym propagandy – uważa Tomasz Siemoniak. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

