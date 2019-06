Fala upałów zalewa Polskę i Europę Mieszkańcy zachodniej i centralnej Polski powinni przygotować się na upały – temperatura ma sięgać nawet 34 stopni. Ale to nic w porównaniu z temperaturami, które mogą wskazać termometry w Europie Zachodniej. Meteorolodzy spodziewają się pobicia rekordów, a ci, którzy wybrali się na wakacje do Hiszpanii czy Rzymu, muszą liczyć się nawet z 40-stopniowym upałem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

