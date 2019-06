Felinoterapia. Kogo może wyleczyć kot? Animaloterapia, zwana również zooterapią, jest coraz popularniejsza na świecie i w Polsce. Lekarze oraz terapeuci często jako formę rehabilitacji zalecają potrzebującym osobom kontakt ze zwierzętami: psami, kotami, końmi czy delfinami. O ile wykorzystywanie w tym celu psów czy koni ma dość długa tradycję, koty wkroczyły na tę arenę stosunkowo niedawno. WIĘCEJ ••• W latach 60 i 70 XX wieku ustalono, że dobre samopoczucie odczuwane w kontakcie ze zwierzętami ma potwierdzenie naukowe. Pojawiły się pierwsze badania mówiące o oddziaływaniu zwierząt na zdrowie, a potem poważne zajęto się wykorzystaniem ich do celów terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Jakie zwierzęta? Konie (hipoterapia) – przydatna dla ludzi z porażeniem dziecięcym, stwardnieniem rozsianym, gdzie podczas kontaktu ze zwierzęciem ciało człowieka ma szanse się zrelaksować, zmniejszyć napięcie mięśni przy okazji pracując nad poprawą równowagi, koordynacją oraz orientacją przestrzenną.

Psy (dogoterapia, kynoterapia) – odpowiednio wyszkolony pies, prowadzony przez terapeutę jest swoistym motywatorem do rehabilitacji np. u osób z autyzmem, już sam kontakt z psem może wpływać na proces otwierania się na świat zewnętrzny.

Koty (felinoterapia) – głaskanie i przytulanie tych zwierząt w przyjemny dla pacjenta sposób zmniejsza ciśnienie krwi, usprawnia kończyny, co istotne jest m.in. u osób chorujących na artretyzm. Dźwięki wydawane przez koty jak mruczenie dodatkowo uspokajają, relaksują.

Delifiny (delfinoterapia) – od lata 70. XX wieku w USA. Na podst. https://portal.abczdrowie.pl/zooterapia-animaloterapia-czyli-jak-zwierzeta-pomagaja-nam-wyzdrowiec Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.