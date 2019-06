Frans Timmermans powraca jako kandydat na szefa Komisji Europejskiej Frans Timmermans staje się ponownie liderem w wyścigu do fotela szefa Komisji Europejskiej. Manfred Weber, oficjalny kandydat chadeków na to stanowisko, miałby objąć stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Francuz – François Villeroy de Galhau – miałby zostać szefem Europejskiego Banku Centralnego. Według “Financial Times” takie rozwiązanie pojawiło się podczas rozmów przywódców państw unijnych obecnych na szczycie G20 w Osace. Niestety, ten kompromis, może okazać się nie do przyjęcia dla grupy państw członkowskich kierowanej przez Polaków, dla których kandydatura Timmermansa jest nie do przyjęcia – zauważa “FT”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.