Gdańsk da mieszkanie i pracę. Wystarczy wrócić do Polski Ruszył pilotażowy program “Gdańskie Mieszkania dla Powracających”. Stolica Pomorza chcę zachęcić do powrotu do Polski tych rodaków, którzy za granicą są od co najmniej trzech lat. Własne M to nie jedyna przynęta. – Zaproponujemy też wracającym pracę – deklaruje w rozmowie z Wirtualną Polską Alicja Bittner z gdańskiego ratusza. Wnioski o przyznanie mieszkania można składać od poniedziałku. – Jest jednak zbyt wcześnie, by ocenić jaka duża jest skala zainteresowania lokalami – ocenia nasza rozmówczyni. Wnioski w ramach programu można składać do 2 lipca. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

