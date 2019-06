Gdańska prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie pedofilii w Kościele Prokuratura Okręgowa w Gdańsku odmawia wszczęcia śledztwa ws. przypadków tuszowania pedofilii w gdańskiej archidiecezji. Domagała się tego działaczka partii Razem Anna Górska, która złożyła zawiadomienie. Podstawą był m.in. dokument braci Sekielskich “Tylko nie mów nikomu”. Na odpowiedź gdańskiej prokuratury Górska czekała ponad miesiąc. Jak podała “Gazeta Wyborcza” w czwartek dostała pisemną odpowiedź. W jednym zdaniu śledczy poinformowali, że “odmawiają wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw przez urzędników i funkcjonariuszy, i hierarchów Archidiecezji Gdańskiej i Kurii Metropolitalnej w Gdańsku tj. o czyn z art. 240 § 1 kk”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

