Gwiazdor “Zimnej wojny” Tomasz Kot robi międzynarodową karierę “Nikola Tesla był jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych umysłów początku XX w. Na wiele sposobów przyczynił się do stworzenia współczesnego świata z elektrycznymi samochodami, Internetem i błyskawiczną komunikacją. Był też złożonym i niezwykłym człowiekiem. Tomasz jest wspaniałym aktorem, kiedy zobaczyłem jego niesamowitą grę w »Zimnej wojnie«, nie miałem wątpliwości, kto powinien wcielić się w Teslę” – powiedział reżyser i autor scenariusza filmu biograficznego “Nikola” Anand Tucker, twórca m.in. “Oświadczyn po irlandzku” i “Troje do pary”. Fabuła filmu będzie koncentrowała się wokół jednego z eksperymentów Nikoli Tesli, za życia wynalazcy uznanego za porażkę. Produkcja ma skupiać się na naukowych ambicjach wynalazcy i, jednocześnie, pokazywać go, jako walczącego z problemami finansowymi i własnymi demonami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.