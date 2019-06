Hamilton najlepszy w Grand Prix Kanady Grand Prix Kanady dla Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk triumfuje, choć na metę wpadł za Sebastianem Vettelem, który musiał pogodzić się z pięciosekundową karą. 18. miejsce zajął Robert Kubica. Wyścigu nie ukończyło dwóch kierowców. To był nietypowy wyścig. Vettel ruszał z pole position i po starcie pozycję lidera zachował. Za jego plecami czaił się Hamilton. Strata Brytyjczyka do zawodnika Ferrari oscylowała wokół dwóch-trzech sekund. Kluczowe okazało się być 48. okrążenie (kierowcy przejechali 70). Właśnie wtedy Niemiec popełnił poważny błąd. Nie zmieścił się w szykanie, wypadł z toru i chcąc się na niego wrócić wyjechał tuż przed bolidem Hamiltona. Sędziowie postanowili przyjrzeć się sytuacji. Po kilku minutach zadecydowali, że przepisy zostały złamane i nałożyli na Vettela karę pięciu dodatkowych sekund. To oznaczało, że Hamilton może być już spokojny o wygraną. Wystarczyło, że będzie trzymał się blisko Niemca. Ten zaczął się denerwować i mało brakowało, a dałby się wyprzedzić. Metę przekroczył jako pierwszy. Jechał jednak na tyle słabo, że po doliczeniu dodatkowych sekund, mógł stracić nawet drugą pozycję na rzecz kolegi z zespołu Charlesa Leclerca. Ostatecznie do tego nie doszło. Monakijczyk zajął trzecią lokatę. Po wyścigu Niemiec zamanifestował swoje niezadowolenie, mówił o “kradzieży” i zaraz po wyjściu z bolidu udał się do garażu. Po kilku minutach ochłonął i pojawił się na podium. – Absolutnie nie chciałem wygrać w takim stylu. Ale wymusiłem ten błąd. Prawie doszło między nami do kolizji, taki jest ten sport – przyznał na mecie Hamilton. Brytyjczyk odniósł 78. zwycięstwo w karierze i umocnił się na prowadzeniu w cyklu. Kolejny słaby start zaliczyli kierowcy Williamsa. Kubica był 18. ale tylko dlatego, że wyścigu nie ukończyli Alexander Albon i Lando Norris. Polak znów narzekał na bolid. Brytyjczyk George Russell zajął 16. miejsce, oprócz Kubicy wyprzedzając jeszcze Kevina Magnussena, który po kraksie w kwalifikacjach wciąż miał problemy z bolidem. – Dziwna sytuacja. Czułem się tak, jakbym zaciągał sobie hamulec ręczny. Nie wiem, skąd taka różnica w osiągach między naszymi samochodami. Trudno czerpać przyjemność z jazdy, jeśli w bolidzie czujesz się jak pasażer – mówił przed kamerami Eleven Sports Kubica. Wyniki: 1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 1:29.07,084 2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) strata 3,658 s 3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 4,696 4. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 51,043 5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 57,655 6. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr. 7. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1 okr. 8. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 1 okr. 9. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 1 okr. 10. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 1 okr. 11. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 1 okr. 12. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 1 okr. 13. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr. 14. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1 okr. 15. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr. 16. George Russell (W. Brytania/Williams) 2 okr. 17. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 2 okr. 18. Robert Kubica (Polska/Williams) 3 okr. Nie ukończyli: Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) Najszybsze okrążenie: Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) – 1.13,078 Klasyfikacja generalna kierowców (po 7 z 21 wyścigów): 1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 162 pkt 2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 133 3. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 100 4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 88 5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 72 6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 36 7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 18 8. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 16 9. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 14 10. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 13 11. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 13 12. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 12 13. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 12 14. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 10 15. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 7 16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 6 17. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 2 18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 0 19. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes) 0 20. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 0 Klasyfikacja konstruktorów: 1. Mercedes GP 295 pkt 2. Ferrari 172 3. Red Bull-Honda 124 4. McLaren-Renault 30 5. Renault 28 6. Racing Point-Mercedes 19 7. Toro Rosso-Honda 17 8. Haas-Ferrari 16 9. Alfa Romeo-Ferrari 13 10. Williams-Mercedes 0 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

