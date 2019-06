Hubert Hurkacz gra o półfinał w Eastbourne Hubert Hurkacz pokonał Steve’a Johnsona 6:3, 7:6 (8-6) i awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 250 na kortach trawiastych w Eastbourne. Polak i Amerykanin są podopiecznymi tego samego trenera Craiga Boyntona. W poniedziałek w 1. rundzie Hurkacz pokonał Włocha Marco Cecchinato 6:4, 6:4. O awans do ćwierćfinału zagrał z Johnsonem, z którym w maju bez powodzenia próbował sił w grze podwójnej w Lyonie. Obu tenisistów łączy też postać wspólnego trenera. Po dwóch stronach siatki stanęli jednak po raz pierwszy. Najwyżej notowany polski zawodnik mecz z Amerykaninem rozpoczął spokojnie, czekając na swoją szansę. Obaj dobrze serwowali, ale przy pierwszej okazji wrocławianin przełamał rywala i po 37 minutach wygrał seta 6:3. W drugiej partii wciąż dobrze funkcjonowało pierwsze podanie Hurkacza, jednak bardziej doświadczony zawodnik z USA też poprawił się w tym elemencie gry. Trawiasta nawierzchnia należy do ulubionych Johnsona, właśnie na niej wywalczył dwa z czterech tytułów w dotychczasowej karierze. Panowie konsekwentnie wygrywali gemy serwisowe. W poczynania 52. zawodnika światowego rankingu wkradło się trochę nerwowości i pojawiły się podwójne błędy. Potrzebny był tie-break, w którym Hurkacz znów zaprezentował kawał solidnego tenisa. W czwartkowym ćwierćfinale próby generalnej przed Wimbledonem rywalem Hurkacza będzie Taylor Fritzl, który pokonał Guido Pellę. Równolegle z turniejem w Eastbourne toczą się kwalifikacje do wielkoszlemowego Wimbledonu. Z grupy polskich tenisitów jak dotąd odpadła jedynie Magdalena Fręch (226. WTA). która musi jeszcze poczekać na debiut w drabince głównej Wimbledonu. We wtorek, podobnie jak przed rokiem, pożegnała się z kwalifikacjami londyńskiego turnieju już po pierwszym meczu. Tym razem lepsza od 21-latki z Łodzi okazała się Holenderka Arantxa Rus (136. WTA), wygrywając 6:4, 6:2. Z powodzeniem jak dotąd gra Katarzyna Kawa (217. WTA). która pokonała Węgierkę Fanny Stollar (229. WTA) 7:5, 6:3 w drugiej rundzie kwalifikacji. W pierwszym secie Polka broniła piłek setowych, ale potem kontrolowała przebieg spotkania. W trzeciej rundzie zmierzy się z Eleną Ruse, lub Iriną Marią Barą. Równie udanie gra w kwalifikacjach Rozstawiony z numerem 11. Kamil Majchrzak, który pokonał Ramkumara Ramanathana z Indii 7:6 (7-5), 6:3 w drugiej rundzie. Polski tenisista potrzebuje jeszcze jednego zwycięstwa, by znaleźć się w głównej drabince londyńskiego turnieju. Zajmujący 111. miejsce w rankingu ATP Majchrzak by po raz pierwszy w karierze wystąpić w głównej drabince Wimbledonu będzie musiał wyeliminować innego Francuza – Enzo Couacauda. Z będącym 215. rakietą świata zawodnikiem jeszcze nigdy nie miał okazji grać. Pewni udziału w turnieju wielkiego szlema w Londynie są Iga Świątek (dzika karta) i Magda Linette oraz Hubert Hurkacz, Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.