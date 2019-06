Hurkacz nie zagra w półfinale w Eastbourne

Hubert Hurkacz (52. ATP) zakończył udział w turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. Polak miał swoje szanse, ale przegrał ostatecznie z Amerykaninem Fritzem Taylorem (42. ATP) 4:6, 6:7. Następnym startem polskiego tenisisty będzie wielkoszlemowy Wimbledon. Forma najlepszego polskiego singlisty przed Wimbledonem rośnie. Do pierwszego ćwierćfinału na trawie w karierze wdarł się dzięki pewnym wygranym z Włochem Marco Cecchinato i Amerykaninem Stevem Johnsonem. W teorii w obu pojedynkach to rywale byli faworytami, ale grający bez presji Polak obu wyrzucił z turnieju.

W czwartek poprzeczka ponownie powędrowała do góry. Tym razem po drugiej stronie siatki stanął Fritz, który dzień wcześniej wyeliminował z turnieju najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Guido Pellę. 22-latek z Wrocławia początkowo nie robił sobie nic ani z dobrej formy, ani z lepszego rankingu przeciwnika. To Hurkacz dyktował warunki w pierwszym secie. Polak pewnie wygrywał gemy przy własnym podaniu, a dobrze radził sobie również returnując.

Niestety, nie wykorzystał żadnej z siedmiu szans na przełamanie, a sam oddał serwis w najmniej spodziewanym momencie – w dziesiątym gemie. Choć nic na to nie wskazywało, to Fritz wygrał seta 6:4 i objął prowadzenie w meczu. Doprowadził do tie-breaka Polak ewidentnie wpadł w dołek. Szczęśliwie pozbierał się na tyle szybko, że już na początku drugiej partii udało mu się obronić trzy breakpointy. Nasz reprezentant ponownie balansował na cienkiej linie w gemie numer sześć – tym razem rywal miał dwie szanse na przełamanie. Szczęśliwie znów udało się wybronić.

To, na co zapowiadało się przez całego drugiego seta, stało się kilka minut później. Szczęśliwa piłka po taśmie Amerykanina i trzy niewymuszone błędy Hurkacza sprawiły, że Fritz wreszcie dopiął swego. Przełamanie. Wydawało się, że jest po meczu, a Polak jest w sytuacji bez wyjścia. Tymczasem Hurkacz, przy pomocy rywala, doprowadził do breakpointa i pewnie wykorzystał go potężnym smeczem. W drugim secie wszystko zaczęło się od nowa (5:5). Polakowi wychodziło więcej, zdobywał punkty nawet po efektownych padach na trawę.

O losach seta zdecydował tie-break. W nim nasz reprezentant szybko zdobył ważny punkt przy serwisie rywala, świetnie mijając go forhendem po linii. Przewagę niestety szybko roztrwonił i słono za to zapłacił. Decydującą rozgrywkę przegrał do pięciu, a cały mecz 4:6, 6:7 (5). Następnym startem Hurkacza będzie udział w Wimbledonie, który rozpocznie się 1 lipca.

1/4 finału turnieju w Eastbourne: Hubert Hurkacz – Taylor Fritz 4:6, 3:6

Kamil Majchrzak (111. ATP) po raz pierwszy w karierze zagra w drabince głównej wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej i ostatniej rundzie kwalifikacji 23-latek pokonał Francuza Enzo Couacauda (215. ATP) 6:2, 6:4, 6:0. Dla 23-latka będzie to pierwszy występ w drabince głównej Wimbledonu. W wielkim szlemie debiutował w styczniu tego roku, po udanym przebrnięciu przez kwalifikacje Australian Open.

Katarzyna Kawa (217. WTA) nie zdołała awansować do turnieju głównego Wimbledonu. Polka przegrała decydujący mecz kwalifikacji z Rumunką Eleną Ruse 5:7, 1:6. Kawa, która jeszcze nigdy nie zagrała w turnieju wielkoszlemowym, miała spore szanse na historyczny awans. W spotkaniu trzeciej rundy eliminacji rywalizowała ze sklasyfikowaną na 177. miejscu w rankingu WTA Ruse. Wcześniej Polka pokonała Brytyjkę Francescę Jones (297. WTA) i Węgierkę Fanny Stollar (229.).

Pewni udziału w turnieju głównym są również Hubert Hurkacz, Magda Linette i Iga Świątek. Turniej główny rozpocznie się 1 lipca.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz