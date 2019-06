Izba Dyscyplinarna SN niezgodna z prawem UE, KRS powołana nieprawidłowo Dzisiejsza opinia Rzecznika Generalnego i poniedziałkowy krytyczny wyrok TSUE o ustawie o SN potwierdzają, że zmiany PiS w sądach są nie do pogodzenia ze standardami prawa unijnego, a wprowadzając je polskie władze ustawodawcze i wykonawcze naruszyły zobowiązania Polski jako państwa członkowskiego UE. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE uznał, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów prawa unijnego, bo neo-KRS brała udział w procesie powoływania do niej sędziów. Wystawia też miażdżącą ocenę nowej Krajowej Radzie Sądownictwa. To już trzecia opinia Rzecznika Generalnego uznająca reformy PiS za sprzeczne z prawem UE. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

