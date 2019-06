Jak spędzić ciekawie długi Canada Day weekend? Przed nami długi weekend – w poniedziałek święto narodowe Kanady – Canada Day, a więc o weekend bogaty w różne imprezy i pokazy sztucznych ogni w ramach obchodów 152. urodzin tego wspaniałego ktaju. IMPREZY Toronto Ribfest Przepyszna grilowanie mięsa w Centennial Park w Etobicoke. W ramach festiwalu wystąpi kilkanaście zespołów i wiele atrakcji dla dzieci. Zaczyna się w piątek o 15:00 i trwa do 1 lipca do 10:00. Celebrate Canada Canada’s Wonderland celebruje urodziny Kanady dwutygodniowym festiwalem rozpoczynającym się 29 czerwca. Występy wykonawców ulicznych i pokazy West Coast Lumberjack, zwieńczone spektakularnym pokazem sztucznych ogni 1 lipca. Imprezy włączone w cenę biletu do parku Canada’s Wonderland. Redpath Waterfront Festival Na nabrzeżu jeziora Ontario będzie można zobaczyć flotę majestatycznych żaglowców na festiwalu Redpath Waterfront. Statki odwiedzają Toronto co trzy lata i będą otwarte dla turystów. Festiwal powita również po raz pierwszy Canadian Coast Guard. Będzie można spróbować pysznych owoców morza, kupić ręcznie robioną biżuterię morską i kosmetyki inspirowane morzem. Od soboty do poniedziałku. Parada i festiwal East York Toronto Canada Day Obchody Dnia Kanady zakończą się paradą w East York w poniedziałek. Parada wyrusza z park Dieppe, następnie odbędzie się impreza w Stan Wadlow Park, a zakończy się fajerwerkami o 22:00. TD Toronto Jazz Festival 10-dniowy doroczny festiwal jazzowy do 30 czerwca w wielu lokalizacjach. Website. FAJERWERKI NA CANADA DAY O godzinie 22.00 tutaj można będzie oglądać pokazy ogni sztucznych: Ashbridges Bay Park

Amesbury Park

Canada’s Wonderland

Centennial Park w czasie Ribfest

Downsview Park

Mel Lastman Square (22:20)

Milliken Park

Stan Wadlow Park

Weston Lions Park.

