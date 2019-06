Jak w Polsce wygląda życie TĘCZOWYCH RODZIN? Gościem „7 metrów pod ziemią” jest Alicja, która wraz ze swoją partnerką wychowuje dwójkę dzieci. Alicja opowiada o tym, jak na co dzień wygląda ich wspólne życie i z jakimi reakcjami reszty społeczeństwa spotykają się jako tęczowa rodzina. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

