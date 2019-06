Jak zmieniła się Polska przez 30 lat? 4 czerwca 1989 r. odbyła się pierwsza tura wyborów do Sejmu i Senatu. Dziś obchodzimy 30. rocznicę tego przełomowego w historii Polski wydarzenia. Od tego czasu, wiele zmieniło się nie tylko w polskiej polityce, ale też w wyglądzie miast. Zapraszamy do obejrzenia galerii, w której pokazujemy znane miejsca w Polsce kiedyś i dzisiaj. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.