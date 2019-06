Jarosław Kaczyński o filmie Vegi: to przygotowanie do wielkiego ataku Film “Polityka” Patryka Vegi to zapowiadany na jesień film ukazujący mechanizmy władzy i panujące w niej układy. – Mamy do czynienia z coraz wyraźniej pokazywanym – pewnie państwo słyszeli o zapowiedziach filmu Vegi – hejtem, czy przygotowaniem do takiego wielkiego hejtu, wielkiego ataku na zasadzie, że nie liczą się żadne fakty, albo są wykorzystywane w sposób instrumentalny do uogólnień, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na XIV Zjeździe Klubów “Gazety Polskiej”. Zdaniem prezesa PiS, kampania reklamowa wokół filmu “Polityka” Patryka Vegi ma pokazać jego obóz polityczny jako “ludzi złych, zdemoralizowanych, którzy nie służą Polsce, którzy dopuszczają się różnego rodzaju bezeceństw”; Jarosław Kaczyński stwierdził, że dzięki rządom PiS możliwe okazało się “w niemałej mierze wsparcie także dla tej części polskiego społeczeństwa, która była po 89′ roku bardzo źle traktowana”. Prezes PiS w swoim wystąpieniu wymienił dwie sprawy, które jego zdaniem sprawiają, że jesienne wybory parlamentarne są najważniejsze od 1989 roku. Pierwsza to atak na Kościół, a druga to atak na polskie państwo. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

