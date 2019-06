Jedzenie, które może zaszkodzić osobom po czterdziestce Wszyscy wiemy, jak ważna jest zbilansowana dieta dla zdrowia. Jednak z wiekiem musimy coraz bardziej zwracać uwagę na to, co jeść, a czego nie. Czasami możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, co i dlaczego nam szkodzi. Grejpfrut

Brzmi to dość dziwnie, ale niektóre produkty mogą wpływać na to, jak działają leki. Dlatego zawsze warto zapytać lekarza, czy farmaceutę o wskazówki dotyczące diety przy przyjmowaniu lekarstw. Przykładowo, jeśli zażywa się leki na nadciśnienie, bezsenność czy stany lękowe, sok grejpfrutowy może wpłynąć na ich działanie. Aby wciąż cieszyć się zaletami tego owocu – potasem i witaminą C – można sięgnąć po inne cytrusy, takie jak pomarańcze czy limonki.

