Jeśli Polska ma być sercem Europy, musi wrócić do przestrzegania zasad Konstytucji Bodnar: “Zastanawiajmy się, jak nas będzie widział przeciętny obywatel. Czy może uzyskać sprawiedliwość, czy jest przeprowadzany przez system prawny od punktu A (krzywda) do punktu Z (zadośćuczynienie)? Czy też na wspomnienie o sędziach i prawnikach będzie machał ręką z rezygnacją?”. Relacja z II Kongresu Prawników Polskich Na II Kongres Prawników Polskich (1 czerwca 2019 r.) czekał cały świat prawniczy. I Kongres odbył się w 2017 r. w Katowicach i służył zjednoczeniu profesji prawniczych w obronie Konstytucji i praworządności. Dziś w Poznaniu widać było, że prawnicy są zjednoczeni oraz zdecydowani, by bronić wolnych, niezależnych sądów i Konstytucji. Mimo że niezależnym prokuratorom, sędziom i adwokatom grożą postępowania dyscyplinarne i prokuratorskie śledztwa. Relacja z II Kongresu Prawników Polskich. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

