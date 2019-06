Jeśli pozbierasz śmieci, wynajmiesz kajak za darmo Dwa lata temu w Danii ruszyła inspirująca inicjatywa o nazwie GreenKayak. Rzecz polega na tym, że w Kopenhadze stworzono wypożyczalnię kajaków, w której sprzęt można wypożyczyć za darmo pod warunkiem, że pływając pozbiera się napotkane na wodzie śmieci. Rzecz się przyjęła i ideą zaraziły się inne duńskie miasta oraz Niemcy, Irlandczycy i Norwegowie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

