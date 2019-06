Kaczyński buduje listy i szuka liderów. PiS rusza z kampanią PiS zaczęło budować listy wyborcze do Sejmu i Senatu – ustaliła Wirtualna Polska. Przed Jarosławem Kaczyńskim wybór najmocniejszych i najbardziej popularnych kandydatów na “szpice” list na jesień. Na jesienną kampanię wrócą z Brukseli m.in. Beata Szydło czy Joachim Brudziński. Mają wspomóc swoją formację. Kandydować rzecz jasna nie będą. Ale wspierać muszą. Plejada gwiazd PiS wybranych do Parlamentu Europejskiego będzie aktywnie działać na polu krajowym. Nowi europosłowie budują też polityczne zaplecze, które będzie współtworzyć kampanię w Polsce. Partia ma jedną główną zasadę: wszystkie ręce na pokład. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

