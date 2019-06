Kaczyński zatrzymał Ziobrę Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało pozwanie prawników i naukowców, autorów krytycznej opinii o rządowym projekcie zmian w Kodeksie karnym. – Taka zapowiedź w państwie demokratycznym nigdy nie powinna mieć miejsca – oburzają się politycy PiS-u. Zwrócili się w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Wszystko wskazuje na to, że zadziałał jednak Jarosław Kaczyński – pozwu nie będzie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

