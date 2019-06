Kanada po raz drugi najlepszym krajem świata Kanada oficjalnie zajęła pierwsze miejsce na świecie pod względem jakości życia. US News właśnie opublikował wyniki ankiety „Kraje z najlepszą jakością życia”, gdzie oceniano kraje pod względem bezpieczeństwa zatrudnienia, stabilności politycznej, wolności jednostki, jakości środowiska, stabilności gospodarczej, przyjazności rodzinie, równości dochodów, bezpieczeństwa, systemu edukacji publicznej i system opieki zdrowotnej. Oto lista pierwszych 20 krajów:

1. Kanada

2. Szwecja

3. Dania

4. Norwegia

5. Szwajcaria

6. Finlandia

7. Australia

8. Holandia

9. Nowa Zelandia

10. Niemcy

11. Belgia

12. UK

13. Japonia

14. Luksemburg

15. Irlandia

16. Francja

17. USA

18. Singapur

19. Portugalia

20. Chiny Miejsce Kanady na tej liście nie zmieniło się od 2018 roku. Tak, to nasz drugi rok z rzędu jako kraju o najlepszej jakości życia. Jeśli chodzi o pierwsze miejsce w różnych rankingach, Kanada zdobywa często pierwsze miejsce. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.