Kanada zakazuje handlu płetwami rekinów Krótko po ogłoszeniu planów zakazu używania jednorazowych produktów z plastiku, Kanada wykonała kolejny krok służący obronie środowiska naturalnego. Stała się pierwszym krajem G20, który zakazał importu i eksportu płetw rekinów W Kanadzie odcinanie płetw rekinom jest nielegalne już od 1994 r., ale pomimo to kraj ten pozostawał jednym z największych importerów tych części zwierząt. Według Statistics Canada w ubiegłym roku do kraju sprowadzono 133 tys. kilogramów płetw z Chin. Obecnie wartość tego sektora kanadyjskiego rynku szacuje się na 3,2 mln CAD (2,4 mln USD). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.