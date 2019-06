Pogrzeb 10-letniej Kristiny. Po liście odczytanym przez matkę nikt już nie mógł powstrzymać łez Nie chcemy koncentrować się na nienawiści, chcemy skupić się na miłości. Odpoczywaj w pokoju mój aniołku, kocham cię na zawsze, twoja mama”. Gdy tylko te słowa padły z głośnika, kilkusetosobowy tłum zgromadzony przed kaplicą w Żarowie nie mógł powstrzymać łez. Przed kaplicą w Żarowie pojawiło się kilkuset mieszkańców z całej okolicy. Na pogrzeb bestialsko zamordowanej Kristiny licznie przybyły też dzieci z jej szkoły. Prawie wszystkie miały w oczach łzy. Większość tych, którzy przyszli w sobotę pożegnać dziewczynkę, była ubrana – zgodnie z wolą rodziny – na niebiesko i biało. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

