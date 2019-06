Koktail Kabaretowy część I Historia Salonu Muzyki i Poezji Mam coś powiedzieć o mnie, a ja tego nie lubię ogromnie. Ja lubię mówić o zwierzętach, mówiąc szczerze. Więc może szkoda, że nie jestem zwierzę. Bo wtedy bym powiedział o sobie o wiele ładniej, a tak to nie wiem, jak wypadnie… fragment listu L. Kerna do Marii Nowotarskiej. „Koktajl Kabaretowy” to musująca mieszanka arcydowcipnych wierszy Ludwika Jerzego Kerna i Mariana Załuckiego – poetów i satyryków, którzy przez lata niezwykle trafnie podglądali rodaków. Marian Załucki był autorem niezliczonej ilości wierszy i mistrzowskim ich interpretatorem. W czasach komuny z odwagą wytykał wady ustroju komunistycznego. Ludwik Jerzy Kern pisał piękne książeczki dla dzieci oraz rewelacyjne satyry dla dorosłych. Wierni czytelnicy „Przekroju” szczęśliwie zdobywszy ten poczytny tygodnik od razu zaglądali na ostatnią stronę, gdzie zawsze znajdował się jeszcze „gorący” wiersz Kerna. Na twórczości tych dwóch autorów oparłam scenariusz „Koktajlu kabaretowego”. Teksty Kerna funkcjonowały też w naszym codziennym życiu, jako niezwykle popularne piosenki, choćby „Cicha woda brzegi rwie” czy „Wojna domowa”. Materiał twórczy autorów pozwolił mi udramatyzować ich wiersze czyniąc z nich zabawne scenki, a piękne kompozycje Ewy Korneckiej mogliśmy za jej zgodą wykorzystać w tym rozbawionym przedstawieniu. Pisząc te wspomnienia wracam też myślą do instytucji, które w owym czasie ogromnie nam pomagały, a było to PEKAO za dyrekcji Janusza Szatoby i LOT za dyrekcji Mariusza Lewandowskiego i Wojciecha Maciszewskiego. Na skrzydłach LOT-u przeleciał do nas już po raz trzeci Krzysztof Kolberger. Udowodnił, że nie tylko jest porywający recytując Miłosza czy Kochanowskiego, ale jego poczucie humoru pozwoliły widzom poznać innego, czarującego i zabawnego Krzysztofa Kolbergera. „Koktajl” był pełen scen satyrycznych, przepięknych piosenek i tańca – zarówno zespołu, jak i intrygującego solisty Józefa Grześkiewicza, za którym biegały podekscytowane nastolatki. Przyjaciele teatru: Maciej Czapliński, redaktor Stanisław Stolarczyk, Bogdan Łabęcki i Piotr Buczkowski zostali zaproszeni przeze mnie na scenę i mieli swoje 5 minut, z których wywiązali się brawurowo! Maria Nowotarska Fragment książki Beaty Gołembiowskiej “Teatr bez granic“ This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Beata Gołembiowska Beata Gołembiowska – pisarka, autorka powieści Żółta sukienka, Malowanki na szkle, Lista Olafa, Droga do Wilenii oraz książek–albumów – W jednej walizce i Teatr bez granic. Kocha przyrodę, ceni ciszę, a w ludziach – tolerancję. Search

