Koniec pięknej przygody Igi Świątek w Paryżu

To nie był miły poniedziałek dla 18-letniej polskiej tenisistki. Na korcie imienia Philippe’a Chatriera Iga Świątek przegrała 1:6, 0:6 z broniącą tytułu we French Open Simoną Halep. Rumunka w czwartej rundzie udzieliła naszej zawodniczce srogiej lekcji, ale przegranej i tak należą się wielka brawa za bardzo dobry występ w Paryżu.

Świątek debiutowała w głównej drabince Rolanda Garrosa. Dwa pierwsze spotkania wygrała w łącznie niespełna dwie godziny. W pojedynkach z Francuzką Selenę Janicijevic i Qiang Wang z Chin straciła zaledwie sześć gemów. O wiele trudniej było w trzeciej rundzie. Iga przegrała pierwszego seta z Moniką Puig 0:6, ale dwa kolejne wygrała z Portorykanką 6:3, 6:3.

Pokazała, że stać ją na rywalizowanie na najwyższym poziomie. Napięcie w tym momencie jest mniejsze niż przed turniejem, bo ona dokonała w tej imprezie już bardzo dużo. Odniosła sukces, a to, co zrobi jeszcze, będzie tylko dodatkiem. Ma czerpać przyjemność. Jeśli będzie w pełni sił, to spróbuje zagrać jak najlepiej. Nie ma już takiego stresu – mówił trener Świątek Piotr Sierzputowski.

W poniedziałek poprzeczka była zdecydowanie wyżej postawiona. Z taką przeciwniczką młoda polska zawodniczka oczywiście jeszcze nie rywalizowała. Halep w zeszłym roku wygrała cały turniej w Paryżu. Kilkukrotnie była liderką światowego rankingu. W drugiej rundzie wprawdzie musiała mocno napracować się w trzysetowym starciu z Magdą Linette, ale wiadomo było, że jakikolwiek inny wynik niż jej pewne zwycięstwo, będzie niespodzianką.

Polka już w pierwszym gemie straciła podanie. Rywalka ładnie kontrowała akcje Świątek. 18-latka nie mogła nic zrobić. Po zaledwie kwadransie przegrywała 0:5. W szóstym gemie tenisistka z Raszyna pod Warszawą niespodziewanie odebrała podanie Halep. Za chwilę jednak przy własnym straciła serwis. Rumunka wykorzystała drugą piłkę setową.

Halep wygrała bezdyskusyjnie W pierwszej odsłonie nie funkcjonowało podanie Igi, na dodatek pojawiło się mnóstwo niewymuszonych błędów. W drugim secie nie było lepiej. Po dziewięciu minutach Świątek przegrywała już 0:3, a po niespełna kwadransie 0:5. Ostatecznie skończyło się porażką 0:6. Całe starcie trwało zaledwie 45 minut. Mimo porażki Polka w najnowszym rankingu będzie około 63. miejsca w rankingu WTA. Przed rozpoczęciem turnieju była klasyfikowana na 104. pozycji.

Broniąca tytułu Simona Halep uważa, że mecz 1/8 finału był jej najlepszym jak na razie spotkaniem w tej edycji French Open. Pochwaliła też swoją rywalkę Igę Świątek. “Na pewno zajdzie daleko. Będzie tylko lepiej” – oceniła rumuńska tenisistka.

– Trochę źle do tego starcia podeszłam – przyznała po meczu Iga. – Przed rozpoczęciem turnieju czwartą rundę wzięłabym w ciemno, ale miałam nadzieję, że tak się właśnie stanie. To, co się stało, przeszło moje wyobrażenie na tym etapie kariery. Celem była druga faza, a więc minimum zrobiłam. Zdobyłam w tej imprezie naprawdę dużo doświadczenia. Nawet ten ostatni mecz, który nie był zbyt ciekawy i trwał tak krótko, coś mi dał. Jestem pewna, że po omówieniu wszystkiego, co się w nim stało, wyciągnę z niego wiele. Będę wiedziała, co zrobić, gdy następnym razem wyjdę na taki kort i z taką rywalką – mówiła 18-latka

– A co zapamiętam ze spotkania z Halep? Jeszcze nie wiem. Trochę źle do tego starcia podeszłam. Zestresowałam się. Nie do końca kontrolowałam to, co się ze mną działo. Jakbym wiedziała, co zmienić, to zrobiłabym to od razu. Czułam, że gramy w podobnym rytmie, ale brakowało mi czegoś, aby trafić w kort. Robiłam błędy, których zazwyczaj nie popełniam. To było chyba podyktowane stresem, a nie umiejętnościami tenisowymi. Strefa mentalna to coś nad czym muszę pracować. Mam tutaj duże pole do poprawy – przyznała Iga.

– Samo zmierzenie się z Halep było dość dziwnym przeżyciem. Moje ciało było zestresowane. Dlatego psułam proste piłki. Miałam odczucie, jakbym nie była głową na tym korcie, tylko patrzyła na wszystko z góry. Potrzebuję czasu, aby to zmienić i się rozkręcić. Myślę, że będzie coraz lepiej – stwierdziła.

– Zawsze lubiłam Rolanda Garrosa. To był pierwszy juniorski turniej wielkoszlemowy, w którym występowałam. Zawsze miałem do niego sentyment. Nie mogę się już doczekać French Open w 2020 roku. Wierzę, że mogę tutaj wygrać cały turniej. Z wiarą, pracą i trzeźwym podejściem do tego wszystkiego mam szansę coś ugrać dużego w tenisie – dodała Świątek.

Teraz przed polską zawodniczką czas na nadrobienie zaległości w szkole i sezon na kortach trawiastych. Najpierw wystąpi w Birmingham, a potem zapewne w Eastbourne. Start w tym drugim turnieju jest jednak uzależniony od tego, czy Świątek dostanie miejsce w głównej drabince Wimbledonu.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1/8 finału:

Simona Halep (Rumunia, 3) – Iga Świątek (Polska) 6:1, 6:0

Ashleigh Barty (Australia, 8) – Sofia Kenin (USA) 6:3, 3:6, 6:0

Madison Keys (USA, 14) – Katerina Siniakova (Czechy) 6:2, 6:4

Amanda Anisimova (USA) – Aliona Bolsova Zadoinov (Hiszpania) 6:3, 6:0

Pary ćwierćfinałowe: Johanna Konta (W. Brytania, 26) – Sloane Stephens (USA, 7)

Petra Martić (Chorwacja, 31) – Marketa Vondrousova (Czechy)

Simona Halep (Rumunia, 3) – Amanda Anisimova (USA)

Madison Keys (USA, 14) – Ashleigh Barty (Australia, 8)

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz