Kościół od lat rozmawia z Polakami jak rozgniewany wiejski proboszcz Jeśli jeszcze komuś wydawało się, że polscy hierarchowie są gotowi uderzyć się w pierś i wziąć na siebie, chociażby w części, odpowiedzialność za upadek autorytetu Kościoła Katolickiego w Polsce, nie powinien mieć już złudzeń. W oświadczeniu z dnia 17 czerwca bieżącego roku „w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce" przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki przeszedł sam siebie. Zrobił to, co od lat Kościół potrafi robić najlepiej – zrzucił winę na innych. Jak zwykle na maluczkich, tym razem na mniejszość seksualną. Lęk polskich hierarchów przed utratą wpływów, nieprzemakalnych na słowa papieża Franciszka, ciągle nie pozwala im skonfrontować się ze smutną prawdą o instytucji, którą kierują. Wszystko wskazuje jednak na to, że już niedługo, zaślepieni wiarą we własną nieomylność biskupi zderzą się z rzeczywistością, której zupełnie nie rozumieją.

