Krótka przygoda Świątek w Birmingham Iga Świątek odpadła już w pierwszej rundzie turnieju WTA na kortach trawiastych w Birmingham (pula nagród 1 milion dolarów). Polska tenisistka, która do głównej drabinki dostała się z kwalifikacji, przegrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 0:6, 2:6. Była to pierwszy pojedynek zajmującej 65. w światowym rankingu Świątek z 37. w tym zestawieniu Ostapenko. Spotkanie trwało 52 minuty. 22-letnia Łotyszka, triumfatorka wielkoszlemowego French Open 2017, posłała siedem asów, a młodsza o cztery lata warszawianka dwa. Obie zaliczyły zaś po pięć podwójnych błędów. Teraz turniej w Eastbourne? Wcześniej nastolatka rozegrała trzy spotkania w kwalifikacjach. Teraz ma w planie występ w Eastbourne. Jak powiedział wcześniej PAP trener Piotr Sierzputowski, udział w tej imprezie uzależniają od decyzji o ewentualnym przyznaniu Świątek tzw. dzikiej karty na rozpoczynający się 1 lipca wielkoszlemowy Wimbledon. Bez niej Polka będzie grać w kwalifikacjach londyńskiej imprezy i wówczas zrezygnuje ze startu w Eastbourne. W eliminacjach w Birmingham odpadła Magdalena Fręch. W deblu wystąpi Alicja Rosolska, której partnerować będzie Yang Zhaoxuan. W pierwszej rundzie polsko-chiński duet zmierzy się z Amerykanką Nicole Melichar i Czeszką Kvetą Peschke. Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej: Jelena Ostapenko (Łotwa) – Iga Świątek (Polska) 6:0, 6:2. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

