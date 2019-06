Ksiądz z Ruszowa podejrzany o pedofilię Proboszcz kościoła w Ruszowie w powiecie zgorzeleckim został zatrzymany pod zarzutem seksualnego wykorzystywania dziecka. Część mieszkańców wsi stanęła murem za proboszczem – zbierają pieniądze na adwokata dla księdza i podpisy pod petycją, by odpowiadał z wolnej stopy. Do Ruszowa przyjechali aktywiści, by zademonstrować swoje poparcie dla ofiar. Do Ruszowa przyjechali aktywiści z Inicjatywy Obywatelskiej “Dość milczenia” i zaczęli pod kościołem demonstrować swoje poparcie dla ofiar księdza pedofila. – Po co przyjechali tutaj? Ja tu mieszkam 40 lat i nic takiego nie było. (…) Księdzu jeszcze nie udowodnili, czy jest przegrany czy wygrany – ocenia pan Jan, mieszkaniec Ruszowa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

