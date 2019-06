Kto odpowie za aferę PCK? Posłowie Platformy Obywatelskiej skierowali wniosek o udzielenie informacji dotyczących postępowania związanego z aferą PCK. – Trzeba wyjaśnić, jaką rolę pełni w tej sprawie sam prokurator krajowy – tłumaczy Arkadiusz Myrcha. Wniosek jest skutkiem doniesień medialnych, z których wynika, że jeden z dolnośląskich polityków PiS-u domagał się od biznesmena Romualda Ś., który został oskarżony o wielomilionowe oszustwo, środków na finansowanie kampanii wyborczych polityków PiS. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

