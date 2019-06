Kuriozalne wypowiedzi Trumpa o Polsce Podczas wizyty prezydenta Dudy w Waszyngtonie amerykański gospodarz mówił różne dziwne rzeczy o Polakach i Polsce: chwalił demokrację pod rządami PiS, przypominał, że nie Polska jest winna USA dużo pieniędzy, oraz cieszył się, że Polacy będą je w Ameryce wydawać. Wybraliśmy dla Was pięć najbardziej kuriozalnych cytatów Pełen zapis oficjalnych wypowiedzi prezydenta Trumpa można znaleźć na stronie Białego Domu. Znalazły się tam trzy dokumenty ze spotkania prezydentów 12 czerwca w Waszyngtonie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.