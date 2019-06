Linette wygrała turniej w Manchesterze Magda Linette zagrała, jak na turniejową jedynkę przystało. W niedzielę wygrała imprezę rangi ITF w Manchesterze, sięgając po 12. tytuł w karierze. W finale pokonała Zarinę Dijas z Kazachstanu 7:6 (1), 2:6, 6:3. Poznanianka udanie rozpoczęła część sezonu na kortach trawiastych. Kilka ostatnich miesięcy nie było dla Linette zbyt udanych. Polka często żegnała się z turniejami w pierwszych rundach. Światełko w tunelu pojawiło się podczas French Open, kiedy pięknie walczyła z Simoną Halep. Przegrała, ale stoczyła z faworytką trzysetową batalię, która przez kibiców została zapamiętana. Z Paryża poznanianka mogła więc wrócić z podniesioną głową. Część sezonu na kortach trawiastych rozpoczęła w Manchesterze, od imprezy mniejsze rangi. Zrezygnowała z turniejów WTA, a wzięła udział w ITF-ie. Chciała wygrać kilka meczów i złapać trochę pewności siebie przed Wimbledonem. To się udało. Polka znakomicie wywiązała się z roli faworytki, bowiem w Manchesterze była rozstawiona z numerem jeden. Nie zawiodła, a w niedzielnym finale pokonała Zarinę Dijas 7:6, 2:6, 6:3. Dobrze prezentowała się w decydujących momentach, co nie było w tym sezonie jej mocną stroną. Poznanianka wyjeżdża z Manchesteru z tytułem i w dobrych nastrojach będzie dalej przygotowywać się do najważniejszego startu na trawie, czyli Wimbledonu. Impreza w Londynie odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Wynik finału turnieju ITF w Manchesterze: Magda Linette (Polska, 1) – Zarina Dijas (Kazachstan, 3) 7:6 (1), 2:6, 6:3 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

