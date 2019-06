Lotnisko w Krakowie zatrudniło psa. Ma ograniczyć stres przed lataniem Międzynarodowe lotnisko Kraków-Balice zatrudniło na czas wakacji nietypowego pracownika. Jest nim półtoraroczny border collie o imieniu Zen. Pies ma pomagać w rozładowaniu stresu i napięcia przed podniebną podrożą. Zwierzak wraz ze swoją trenerką i właścicielką będzie pełnił dyżury w strefie odlotów dwa razy w tygodniu. Zarząd lotniska postanowił wykorzystać fakt, że obcowanie ze zwierzętami wpływa na redukcję stresu. Zarządzający mają nadzieję, że uda się dzięki temu zmniejszyć niepokój pasażerów, a zwłaszcza dzieci, przed podróżą samolotem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.