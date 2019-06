„Ludobójstwo na tle rasowym” – wynik raportu w Kanadzie Kanada jest winna „ludobójstwa na tle rasowym”, powolnego, postkolonialnego trendu wyniszczającego ludność rdzenną. Od przemocy kolonizatorów przez koszmar szkół z internatem i zabijania kultury społeczności ludności rdzennej aż do masowego zjawiska mordowania i porywania kobiet i dziewcząt – taki jest obraz polityki Kanady wobec jej rdzennej ludności. RAPORT: “Reclaiming Power and Place: The Final Report of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls” Komisja wykazała, że rdzenne mieszkanki Kanady (“Indianki”), Inuitki i Metyski 12-krotnie częściej padały ofiarą zabójstw bądź ginęły w niewyjaśnionych okolicznościach w porównaniu do innych Kanadyjek. Raport opublikowany w poniedziałek ma objętość 1200 stron, a ważnym jego elementem były trzyletnie przesłuchania (2,3 tys. świadków) i prace śledcze, które potwierdziły rażącą dysproporcję w przemocy wobec rdzennych kobiet i dziewcząt w Kanadzie w porównaniu z innymi Kanadyjkami. Raport zawiera 200 zaleceń. Sprawa ma kluczowe znaczenie dla około 1,6 mln rdzennych mieszkańców Kanady. W konkluzjach czytamy, że „uporczywe i celowe łamanie i naruszanie praw człowieka i ludności tubylczej jest główną przyczyną zdumiewającego poziomu przemocy w Kanadzie” . Przyczynami tego zjawiska, w ocenie autorw raportu, są kolonialne podejście i bezczynność organów państwowych. – Pomimo różnych okoliczności i pochodzenia, wszystkie zaginione i zamordowane osoby łączy ekonomiczna, społeczna i polityczna marginalizacja, rasizm i mizoginizm wpleciony w tkankę kanadyjskiego społeczeństwa – zaznaczyła główna komisarz prowadząca śledztwo, Marion Buller. Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, w skrócie MMIWG (zaginione i zamordowane kobiety i dziewczynki rdzennych narodów) tak określa się problem, którego wyjaśnieniem przez lata politycy nie chcieli się zająć. Z danych policji wynika, że w latach 1980-2012 ok. 1,2 tys. dziewczynek i kobiet zostało zamordowanych lub zaginęło. Według Kanadyjskiego Stowarzyszenia Kobiet Pierwotnych Narodów (Native Women’s Association of Canada, NWAC), rejestrującego nazwiska zamordowanych i zaginionych kobiet, liczba ta w rzeczywistości przekracza 4 tysiące. Jednym z kluczowych dla prac komisji pojęć była “Highway of Tears”, czyli Autostrada Łez. Mianem tym określa się 700-kilometrowy odcinek autostrady nr 16 w Kolumbii Brytyjskiej, na którym zaginęło kilkadziesiąt Indianek. Indianki stanowią ponad 4 proc. ludności Kanady, ale są ofiarami aż 16 proc. morderstw popełnionych na kobietach. Poprzedni konserwatywny rząd Stephena Harpera był przeciwny specjalnemu dochodzeniu w tej sprawie. Zmianę podejścia obiecywała Partia Liberalna Kanady (LPC) Justina Trudeau przed wygranymi w 2015 r. wyborami. W sierpniu 2016 r. rząd powołał pięciu niezależnych komisarzy, którym przewodniczyła Marion Buller (w 1994 r. została pierwszą sędzią indiańskiego pochodzenia w Kolumbii Brytyjskiej), przeznaczając na ich pracę prawie 54 mln dolarów kanadyjskich oraz dodatkowo ponad 16 mln dolarów w ciągu czterech lat na stworzenie systemu informacji dla rodzin. Zakres prac komisarzy prowadzących dochodzenie nie ograniczał się tylko do spisania relacji. Mieli oni przygotować raport o systemowych przyczynach przemocy, jakiej doświadczają kobiety rdzennych narodów. W analizie mieli odnieść się zarówno do historii, jak i kwestii instytucjonalnych, ekonomicznych i kulturowych; analizowali politykę społeczną i przyglądali się instytucjom odpowiedzialnym za opiekę nad dziećmi. Komisarze mieli też wskazać dotychczasowe rozwiązania, które przyniosły pozytywne rezultaty. Komisja jednocześnie wydała raport dotyczący Quebecu, aby zwrócić szczególną uwagę na problem przemocy wobec rdzennych kobiet i dziewcząt w tej prowincji. Raport przedstawia konkretne kwestie, takie jak bariery językowe, ograniczenai w dostępności usług zdrowotnych i społecznych świadczonych przez zgromadzenia zakonne oraz interakcje z miejscowymi i prowincjonalnymi siłami policyjnymi.

O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

