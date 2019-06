Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie w Eastbourne: Magda Linette przegrała z Francuzką Pauline Parmentier 6:7 (2-7), 6:2, 4:6 w pierwszej rundzie turnieju WTA na kortach trawiastych w Eastbourne. Obie tenisistki znalazły się w głównej drabince jako tzw. szczęśliwe przegrane z eliminacji. Linette w pierwszej rundzie kwalifikacji pokonała Urszulę Radwańską, ale w drugiej nie sprostała doświadczonej Australijce Samancie Stosur. Na skutek wycofania się innej zawodniczki znalazła się jednak w zasadniczej części imprezy. Pierwotnie poznanianka w pierwszej rundzie miała zmierzyć się z rozstawioną z “12” Qiang Wang. Chinka w ostatnim momencie wycofała się z udziału w turnieju, a zastąpiła ją w niedzielnym pojedynku Parmentier.



W pierwszym secie Polka odrobiła w szóstym gemie stratę podania, którą zaliczyła na otwarcie. W tie-breaku jednak wyraźnie dominowała już rywalka. Linette od początku drugiej odsłony zabrała się za odrabianie strat i szybko doprowadziła do remisu w całym spotkaniu. W decydującej partii cały czas musiała gonić wynik. Przegrywając 2:4 zapisała na swoim koncie dla kolejne gemy, ale potem to samo zrobiła Francuzka.



Była to piąta konfrontacja 75. w światowym rankingu Linette ze sklasyfikowaną o sześć pozycji niżej Parmentier. Przeciwniczka wygrała cztery z nich.



W turnieju w Eastbourne (pula nagród 998 tysięcy dolarów) zaprezentuje się jeszcze deblistka Alicja Rosolska. W pierwszej rundzie kwalifikacji odpadła Iga Świątek, która uległa Stosur.



Impreza ta jest ostatnim sprawdzianem dla tenisistek przed rozpoczynającym się 1 lipca Wimbledonem. Z Polek pewne występu w głównej drabince singla w londyńskim turnieju wielkoszlemowy są Linette i Świątek. Ta druga dostała od organizatorów tzw. dziką kartę i dlatego mogła wystąpić w Eastbourne. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

