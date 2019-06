Marcin Horała kontra Donald Tusk. “Świadek znów zaczął przesłuchiwać komisję” – Spodziewałem się nieco mniej topornych metod – powiedział Donald Tusk do Marcina Horały. Potyczki słowne byłego premiera i przewodniczącego zdominowały przesłuchanie sejmowej komisji ds. VAT. Przesłuchania Donalda Tuska nie są ulubionym momentem przeciwników szefa Rady Europejskiej. Niezależnie od tego, czy dotyczą afery Amber Gold, wyłudzeń VAT-u czy organizacji lotu do Smoleńska, były premier szybko zaczyna dominować nad zadającymi mu pytania. “Tusk już przejął kontrolę nad przesłuchaniem” – napisał na Twitterze dziennikarz Michał Kolanko. Poseł PiS miał pomysł na to, jak wypunktować Tuska. I to dosłownie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.