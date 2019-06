Marsz dla Życia i Rodziny w Warszawie Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami Warszawy. Według stołecznego ratusza, uczestniczyło w nim tysiąc osób. Z kolei Konferencja Episkopatu Polski podaje, że maszerowało ponad 200 tys. osób w ponad 130 miastach w całym kraju. Organizatorzy Marszu dla Życia i Rodziny chcieli zwrócić uwagę na problemem edukacji seksualnej, zagrażającej – według nich – prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Uczestnicy Marszu byli ubrani na biało, by promować wartość życia. Podczas warszawskiego marszu pojawiały się transparenty z hasłami: “Stop demoralizacji przez seksualizację”, “Ratujmy nasze dzieci” oraz “Mąż i żona – rodzina zjednoczona”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

