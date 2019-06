Miłość jest odpowiedzią

Z cyklu: Lepsze życie

Kiedy mówimy o miłości zazwyczaj myślimy o miłości romantycznej, czasem jeszcze o miłości do dzieci czy rodziców, generalnie do bliskich ludzi. Bardzo rzadko słowo miłość kojarzy się ludziom z miłością bliźniego. Pamiętam rozbawienie uczestników moich szkoleń dla pracowników w różnych firmach, kiedy mówiłam im, że trzeba „iść z miłością do szefa” albo „kochać swojego szefa”. Kiedy to lepiej zrozumieli – poważnieli.

Wielką rzadkością jest pojmowanie miłość jako permanentnego stanu, w którym można żyć i z pozycji którego odpowiadać na wszystko co się dzieje. Najbardziej znane osoby proponujące taki sposób życia, propagujące pokojowe dążenie do osiągnięcia czegokolwiek zamiast walki to oczywiście Mahatma Gandhi, ale także Martin Luther King Jr. – w jakimś sensie jego uczeń, a współcześnie – Dalai Lama czy Thich Nhat Hanh. Postaciami historycznymi niosącymi przesłanie miłości byli przede wszystkim Jezus i Budda.

Najmniej jest takich osób, które wierzą w to, że jedyną rzeczywistością jaka istnieje jest Miłość, że to wszystko, co postrzegamy jako świat czy rzeczywistość to nasza złuda, nasze postrzeganie powstałe w wyniku oddzielenia się od całości jakiej każdy z nas jest częścią, to efekt postrzegania życia w kategoriach własnego ego, własnej samotności. Ludzie, którzy medytują wiedzą jakich wspaniałych wrażeń dostarcza medytacja, często właśnie czuje się jedność ze światem a nawet wszechświatem, giną granice oddzielające nasze istnienie a jednocześnie wypełnia nas bardzo pozytywna energia. To Miłość. Badania współczesnych naukowców zajmujących się badaniem naszej świadomości w jej czystym wymiarze, na przykład Sama Harrisa, pokazują, że w stanach medytacji ale także pod wpływem działania niektórych środków chemicznych doświadcza się uczucia wspólnoty i miłości. Harris jest antyreligijnym agnostykiem i naukowcem, a jednak w książce „Przebudzenie. O duchowości bez religii” przyznaje, że nie sposób zaprzeczyć istnieniu tych pełnych miłości i jedności takich samych dla wszystkich przeżyć.

Czasem zastanawiamy się skąd czerpią siłę dobrzy ludzie, którzy wytrwale i w uczciwym szlachetnym stylu wkładają do świata dobrą energie, dobre uczynki, dobre słowa? Odpowiedź jest raczej oczywista – z Miłości. To ludzie, którzy potrafią się podłączać do źródła Miłości i żyć z miłością. Świadome podłączanie do Miłości to medytacja lub modlitwa, ale czasem zdarzają się także krótkie kontakty wtedy na przykład, kiedy naprawdę się kogoś kocha, kiedy przeżywa się wielką radość czy szczęście. Jakże inaczej funkcjonują i działają tacy ludzie. Miłość to nie jest uczucie. Jak mówi Eric From to nie jest nawet związek z konkretną osobą „(…) miłość to postawa, wyświęcenie charakteru, które określa związek danej osoby z całym światem jako całością, a nie z jednym obiektem miłości.” I taką miłość uważa za „jedyną zdrową i skuteczną odpowiedź na problemy ludzkości.” Miłość jest praktyką, jest sposobem życia i traktowania zarówno innych ludzi jak i świata w ogóle. Wayne Dyer, psycholog amerykański, autor wielu książek stwierdza: „Za każdym razem, kiedy wysyłasz miłość w odpowiedzi na nienawiść, rozrzedzasz nienawiść”. Wniosek jest prosty: odpowiednia porcja podłączania się do Miłości i wysyłania jej do świata może zlikwidować wszelkie przykre energie.

Nie wiemy czy samo wysyłanie miłości wystarczyłoby do pozytywnych zmian w świecie. Możliwe, że tak. Jednak my ludzie nauczeni jesteśmy, że trzeba działać; mamy gospodarkę, rządy z ich poszczególnymi agendami, armie i polityków. Czy wszędzie możliwa jest miłość? Tak, mówi Marianne Williamson, nie tylko w najnowszej książce „Politics of Love” ale także w swoich wystąpieniach w ramach kandydowania do roli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wielu ludziom wydaje się to naiwne, ale naiwnym jest raczej sądzenie, że zmienimy świat bez miłości. Jeśli nie ma miłości, to jest lęk, a lek jest najbardziej destruktywnym zjawiskiem i uczuciem. Potwierdzi to nie tylko każdy psycholog ale także potwierdza to historia. Coraz więcej ludzi ma odwagę mówić głośno o potrzebie miłości w naszym codziennym życiu, o powrocie do Miłości, skąd tak naprawdę pochodzimy. „Kochający ludzie żyją w kochającym świecie. Ludzie nieprzyjaźni, żyją w świecie nieprzyjaznym. Ten sam świat.”

Czasem słuchając jakichś ludzi inni mają wrażenie, że słyszą jakieś fantastyczne opowieści. Wiem, że dla niektórych moje widzenie świata jest taką fantazją. Ale dla mnie ten świat jest rzeczywistością. I zapewniam, że staje się nią dla każdego, kto wybierze miłość jako sposób na życie. Wayne Dyer miał rację, kiedy powiedział: „Jakiekolwiek nie byłoby pytanie, miłość jest odpowiedzią.”