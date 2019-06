Siatkarscy mistrzowie świata pokonali USA w Lidze Narodów Drugi mecz w Lidze Narodów 2019 i drugie zwycięstwo. Polacy po trwającym prawie trzy godziny spotkaniu pokonali w Katowicach Amerykanów 3:2 (18:25, 34:32, 26:28, 25:23, 15:9). W niedzielę w Spodku starcie z Brazylią. To będzie rewanż za finał mistrzostw świata z zeszłego roku. Impreza w katowickiej hali rozpoczęła się w piątek. Na inaugurację Polacy po niezbyt dobrej grze pokonali 3:1 Australię. Sobotni rywale drużyny prowadzonej przez Vitala Heynena przegrali natomiast z Brazylią 0:3. Amerykanie w tej edycji Ligi Narodów grają z dużym spokojem. Z racji tego, że organizują finał, mają już zapewniony awans do Final Six, a więc grona sześciu reprezentacji, które powalczą o triumf w tych rozgrywkach. Do Polski zespół gości przyjechał zatem w bardzo eksperymentalnym zestawieniu. Niektórzy z zawodników, których można oglądać podczas turnieju w Katowicach są jeszcze kompletnie nieznani w Europie. Każdy, kto choć trochę interesuje się siatkówką, dobrze wie, że to nie ma większego znaczenia. Liga uniwersytecka w Stanach Zjednoczonych, w której grają niektórzy z nich jest na bardzo wysokim poziomie i można być pewnym, że nawet zmiennicy pokażą interesującą grę. Tak właśnie było w sobotę. Polacy przegrywali po trzech setach Pierwszy set wygrany przez Amerykanów 25:18 pokazał ich siłę. W drugiej odsłonie walka była bardziej wyrównana i na koniec szczęśliwa dla Biało-Czerwonych. Polacy obronili piłki setowe i ostatecznie wygrali 34:32. Kolejna partia znów zakończyła się rywalizacją na przewagi. Minimalnie lepsi byli jednak zawodnicy zza oceanu. Podopieczni Heynena się nie poddali. Dzielnie walczyli w czwartym secie. Emocje były niesamowite. Ważny punkt zdobył z środka Mateusz Bieniek, a potem rywale pomylili się w ataku (23:25). Decydował zatem tie-break. A ten od stanu 7:7 toczył się pod dyktando Polaków. Przeciwnicy popełniali proste błędy własne i nie byli w stanie kończyć kontr. Nasza drużyna spokojnie to wykorzystała i ostatecznie wygrała 15:9. W niedzielę o godz. 17 na zakończenie turnieju Polacy zmierzą się z Brazylijczykami. To będzie rewanż za finał mistrzostw świata z zeszłego roku. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

