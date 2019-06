Najlepsze zawody w Kanadzie Ranking portalu https://www.canadianbusiness.com/ omawia najlepsze zawody w Kanadzie biorąc pod uwagę trzy wskaźniki: dochód, liczbę miejsc pracy w danej profeksji oraz szanse na rozwój kariery. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa wyraźne jest coraz większe zapotrzebowanie na pracowników w służbie zdrowia. I tak na pierwszym miejscu znalazła się dyplomowana pielęgniarka/dyplomowany pielęgniarz (nurse practitioner). Zarobki (mediana) to 104 tys. dolarów. Ta kategoria obejmuje asystentów lekarzy i położne. Praca ta wymaga dyplomu magistra pielęgniarstwa, natomiast asystenci lekarzy i położne muszą mieć ukończone studia uniwersyteckie w powiązanych dziedzinach. Liczba osób zatrudnionych w tym zawodzie wzrosła o 75% w ciągu ostatnich pięciu lat. Do 2024 r. rząd przewiduje, że w tej dziedzinie będzie więcej miejsc pracy niż osób poszukujących pracy. Kolejne miejsca na liście: 2. Dentysta – Dentist (93 600 dol.) 3. Menedżer w dziedzinie usług komunalnych (gaz, prąd albo woda) – Utilities Manager (114 000 dol.) 4. Elektryk systemów elektroenergetycznym- Power Systems Electrician (86 000 dol.) 5. Nadzorca w przemyśle górniczym i wydobywczym – Mining & Quarrying Supervisor (83 200 dol.) Pozostałe – wraz z wynagrodzeniem i prognozami co do przyszłości tego zawodu – TUTAJ 100 najlepszych zawodów w Kanadzie Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

