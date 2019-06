Najtańsze i najdroższe państwa Unii Europejskiej Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w Polsce wyniosły 69 procent średniej w Unii Europejskiej – podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Najdroższa pod tym względem jest Dania, na drugim końcu zestawienia jest Rumunia. Z danych Eurostatu wynika, że w 2018 roku między najdroższym a najtańszym krajem Wspólnoty była dwukrotna różnica w poziomie cen żywności i napojów bezalkoholowych. Najniższe poziomy cen zaobserwowano zaś w Rumunii – 66 procent unijnej średniej, Polsce – 69 procent, Bułgarii – 76 procent, na Litwie – 82 procent, w Czechach – 84 procent i na Węgrzech – 85 procent. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

