Nasza Ewa, nasza Anja, czyli love is love

Z cyklu: Z 8-go piętra

Doczekały się swojego ślubu! Ewa i Anja oraz pięć innych par szczęśliwych ludzi mogło sobie uroczyście powiedzieć „tak” przed urzędniczką stanu cywilnego w Wiedniu. Kobiety zalegalizowały swój jedenastoletni związek uczuciowy i mają teraz identyczne prawa, jakie dawał dotąd ślub tylko parom kobieta-mężczyzna. Bardzo im kibicowałam, bo są bardzo fajną parą i dobrymi ludźmi.

Okazało się, że dziewczyny są 100. parą w Austrii, która w tym roku wstąpiła w tzw. Homo-Ehe, jak się tu nazywa potocznie małżeństwo jednopłciowe.

Od 1 stycznia 2019 można w Austrii wstępować w związek małżeński homoseksualny, a nie w partnerski związek rejestrowany, który np. nie dawał prawa do emerytury wdowiej i szeregu innych praw. To wielkie zwycięstwo Praw Człowieka, potwierdzone przez austriacki Trybunał Konstytucyjny, wielka radość dla par jednopłciowych. Dotąd te pary rejestrowały swoje związki z szeregiem ograniczeń w jakichś biurach urzędów obok rejestrujących samochody, psy; wchodziło się do urzędów jakimiś bocznymi drzwiami, czekało obok nieświeżych facetów dzierżących tablice rejestracyjne czy jazgoczących paniuś, a chciało się „zarejestrować” swoje życie, miłość, zadbać o partnera i jego status… ze świętem ważącym na życiu człowieka niewiele miało to wspólnego. Tak było.

Ewa Ernst-Dziedzic, do 11 czerwca „Dziedzic”, jest jedyną senatorką Zielonych, która wspólnie z kolegą senatorem z tej partii pozostawała przez ostatnie dwa lata dwoma głosami Partii Zielonych w parlamencie Austrii. Dziedzic, odważna polityczka pochodząca z Małopolski, która już jako dziecko pisała list do I Sekretarza KC z pytaniem, dlaczego mama nie może jej kupić pisaków, dlaczego ich nie ma, była także jedną z aktywnych działaczek na rzecz wielu mniejszości, w tym na rzecz zrównania praw osób homoseksualnych z prawami heteroseksualnych.

„Nasza Ewa”, tak mówi się o niej w polskim środowisku w Austrii, Ernst-Dziedzic (muszę się przestawić na podwójne nazwisko Ewy, jakże się cieszę, że z Anją się pobrały tak, jak tego chciały!) nie raz wspierała polskie środowiska kobiece, m.in. Kongres Kobiet, nie raz doradzała polskim środowiskom mniejszościowym, dzieliła się doświadczeniami, choćby podczas spotkań w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, które miałam przyjemność zorganizować.

Anja Ernst-Dziedzic, współmałżonka Ewy nosi teraz jako drugie polskie nazwisko, Ewa przyjęła jej nazwisko jako pierwsze, na jakiś wariant się musiały zdecydować.

To nie był taki sobie zwykły ślub. W Wiedniu trwało spektakularne EuroPride (1.-6-16.06) cykl wydarzeń, święto mniejszości seksualnych, pokaz ich obecności, wkładu w codzienne życie społeczne; parad, biegów, konferencji. Wiedeń na ten czas bardzo się zakolorował, zabarwił, zatęczowił, od przejść dla pieszych przy nobliwym Burgtheater na wprost ratusza, poprzez ławki i różne elementy miejskiej architektury.

This slideshow requires JavaScript.

Nie słyszałam, by tęcza kogoś obrażała. Przeciwnie, po raz pierwszy w historii prezydent Austrii, Alexander Van der Bellen o „zielonym” rodowodzie, pod koniec święta tęczowych ludzi pięknym przemówieniem ze sceny udzielił im wsparcia, wyraził szacunek, pokłonił się społecznościom LGBT. Nigdy wcześniej polityk tego szczebla nie nadawał oficjalnie takiej rangi tęczowym wydarzeniom.

Drodzy bojący się tęczy, przyjrzyjcie się wiedeńskim wydarzeniom, posłuchajcie, jak starszy, doświadczony życiem dżentelmen, prezydent niewielkiego kraju mówi wielkie, dobre rzeczy ludziom wciąż wykluczanym, naznaczanym, nawet karanym w wielu krajach za swoją orientację seksualną czy stan ciała i psyche, w jaki natura ich wyposażyła (myślę o trzeciej płci, osobach transpłciowych). Katoliccy, konserwatywni głusi ludzie, posłuchajcie swojego papieża Franciszka, lekarzy, uszanujcie to, że inni od Was nie znaczy inni w ogóle, bo każdy z nas jest odrębnością i ma swoje rzadkie cechy. A nie zbrójcie się w broń-krzyż, którym można zrobić krzywdę, nie nawołujcie do nienawiści, jak to ma miejsce w Polsce, gdzie tęczowe parady stają się obiektami agresji.

Ten sam Van der Bellen, którego Ewa Ernst-Dziedzic podczas wyborów trzy lata temu wspierała ciężką pracą w kampanii, traciła głos, marzła, ale do końca z ochotnikami i kolegami z partii Zielonych przekonywała wyborców do jego kandydatury, składał jej i Anji życzenia na „nowej drodze życia”. Ewa jako senatorka Zielonych, najodważniejszej, najbardziej progresywnej w kwestiach światopoglądowych partii, aktywnie brała udział w EuroPride, miała także swoje przemówienia, wystąpienia.

Fantastycznym znakiem na otwartość, tolerancję – normalność właściwie – jest postawa różnych firm i instytucji. Proszę sobie wyobrazić luksusowy hotel w I Dzielnicy Wiednia, czyli w samym centrum miasta, 5-gwiazdkowym Le Meridian, który proponuje, że zorganizuje przyjęcie i uroczystość ślubną 14 parom jednopłciowym podczas EuroPride 2019 w prezencie! Zgłosiło się sześć par, w tym Ewa i Anja i 11 czerwca w obecności urzędniczki, która poruszającymi, wzruszającymi słowami zwracała się do zaślubiających się, kiedy mówili sobie „tak” i wymieniali się obrączkami.

Love is Love, Liebe ist Liebe, Miłość jest Miłością i to są najważniejsze słowa wobec szczęśliwych, chcących dla siebie pełni praw jak inne związki, ludzi.





Ewa i Anja miały jak się okazało ze 130 gości, sama partia Zielonych była ze swoją senatorką i działaczką w sile 30 gości. Była Ulrike Lunaczek, dawna wiceszefowa Parlamentu Europejskiego, był szef partii, Werner Koegler, byli koledzy. I Kongres Kobiet Polskich, rodziny z Polski i Austrii. I pierwszy taniec, walc wiedeński oczywiście, który dziewczyny odtańczyły z siostrzeniczką Ewy, bo dziewczynka zaraz się przyłączyła do swoich ulubionych cioć.

Konserwatywna, katolicka bliska i ważna dla Ewy i Anji ciocia z Polski powiedziała im, że miłość jest najważniejsza, że życzy im pięknego życia i że wszyscy są przed Bogiem tacy sami. To były dla obu kobiet ważne słowa w „ich” dniu. Zatem można, wiara i poglądy nie muszą się kłócić ze skomplikowaniem świata, no tak, ale często trzeba najpierw kogoś poznać, być blisko, przekonać się. Oby takich mądrych cioć więcej.

Ewo, pamiętam, jak kilka lat temu walczyłaś razem z Zielonymi o tę możliwość zawarcia godnego ślubu, o to, żebyście mogły dziedziczyć po sobie, czuć się społecznie bezpieczne, równo. Występowaliście do sądów, przekonywaliście społeczeństwo i wygraliście te starania o godność, równość, szacunek. Życzę Tobie i Anji, tego, co Wasza mądra ciocia Wam życzy – szczęśliwego życia.

Życzę Ci też, żebyś w najbliższych, wcześniejszych wyborach do Parlamentu zdobyła mandat poselski. Nie raz pokazałaś, że nie boisz się mówić prawdy o faszystach, szowinistach, nienawiści do mniejszości i o traktowaniu kobiet. I że potrafisz to robić nikogo nie obrażając, a sięgając do faktów. Robisz to na różnych forach, nie tylko parlamentarnych. Także w męskim towarzystwie różnych partyjnych działaczy, którzy mają bardzo nieładny stosunek do kobiet o nieaustriackich korzeniach, do mniejszości. Życzę Wam obu, byście czerpały z pełni praw, o które walczyłyście. W Polsce jeszcze długa droga przed mniejszościami. Ale chcę wierzyć, że to możliwe.

Bo love is love!

Beata Dżon Ozimek